У МОЗ озвучили нове карантинне зонування: "червоні" - вісім обласних центрів

Нове зонування набуде чинності з понеділка, 19 жовтня

Нове зонування набуде чинності з понеділка, 19 жовтня

Фото: Facebook

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нове епідемічне зонування в Україні з 19 жовтня. 8 обласних центрів віднесені до "червоної" зони епідемічної небезпеки: Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише RegioNews.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 19 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ залишається в "помаранчевій" зоні", - написав Немчінов.

До червоної зони будуть віднесені:

міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Луцький район Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

місто Івано-Франківськ Івано-Франківської області;

місто Васильків і Бориспільський район Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєверодонецьк, Біловодський, Белокуракинский, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковский, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

місто Біляївка та Татарбунарський район Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

міста Дубно, Вараш і Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;

місто Суми та Сумський район Сумської області;

міста Тернопіль, Бережани, Кременець і Чортків, Борщівський, Заліщицький и Монастыриський районі Тернопільської області;

міста Харкова та Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Нетішин, Славута, Волочиськ, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Старосинявський та Теофіпольський райони Хмельницької області;

міста Канів і Сміла, Смілянський район Черкаської області;

міста Чернівці і Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони Чернівецької області;

міста Чернігів та Ніжин Чернігівської області.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних... Опубліковано Олегом Немчіновим, Міністром КМУ Четвер, 15 жовтня 2020 р.

У свою чергу заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що за показниками гірше всього ситуація в Сумах.

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Суми наближаються до рекордної цифри у 1000 хворих Covid-19 на 100 тисяч населення. Зараз х 954 Про це під час... Опубліковано Pavlovsky News Четвер, 15 жовтня 2020 р.

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Також голова Харківської ОДА повідомив, що Харків внесли в "червону зону" карантину .