21:32  15 жовтня
В Одесі поліція викрила "сітку" підкупу виборців
18:12  15 жовтня
Харків внесли до "червоної зони" карантину (ОНОВЛЕНО)
17:56  15 жовтня
Від початку доби на Донбасі зафіксовано шість ворожих обстрілів
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2020, 19:48 8

У МОЗ озвучили нове карантинне зонування: "червоні" - вісім обласних центрів

15 жовтня 2020, 19:48 8
Читайте также на русском языке
Нове зонування набуде чинності з понеділка, 19 жовтня
Нове зонування набуде чинності з понеділка, 19 жовтня
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нове епідемічне зонування в Україні з 19 жовтня. 8 обласних центрів віднесені до "червоної" зони епідемічної небезпеки: Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише RegioNews.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 19 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ залишається в "помаранчевій" зоні", - написав Немчінов.

До червоної зони будуть віднесені:

  • міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Луцький район Волинської області;
  • Слов'янський район Донецької області;
  • місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
  • місто Івано-Франківськ Івано-Франківської області;
  • місто Васильків і Бориспільський район Київської області;
  • міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєверодонецьк, Біловодський, Белокуракинский, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковский, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;
  • місто Біляївка та Татарбунарський район Одеської області;
  • місто Полтава Полтавської області;
  • міста Дубно, Вараш і Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;
  • місто Суми та Сумський район Сумської області;
  • міста Тернопіль, Бережани, Кременець і Чортків, Борщівський, Заліщицький и Монастыриський районі Тернопільської області;
  • міста Харкова та Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;
  • міста Хмельницький, Нетішин, Славута, Волочиськ, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Старосинявський та Теофіпольський райони Хмельницької області;
  • міста Канів і Сміла, Смілянський район Черкаської області;
  • міста Чернівці і Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони Чернівецької області;
  • міста Чернігів та Ніжин Чернігівської області.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних...

Опубліковано Олегом Немчіновим, Міністром КМУ Четвер, 15 жовтня 2020 р.

У свою чергу заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що за показниками гірше всього ситуація в Сумах.

Суми наближаються до рекордної цифри у 1000 хворих Covid-19 на 100 тисяч населення. Зараз х 954", - сказав Ляшко.

Суми наближаються до рекордної цифри у 1000 хворих Covid-19 на 100 тисяч населення. Зараз х 954 Про це під час...

Опубліковано Pavlovsky News Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Полтава та Чернівці з понеділка потрапляють в "червону" зону карантину.

Також голова Харківської ОДА повідомив, що Харків внесли в "червону зону" карантину .

коронавірус Україна карантин МОЗ червона зона
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Полтава та Чернівці з понеділка потрапляють у "червону” зону карантину
15 жовтня 2020, 19:07
Мер Чернігова Атрошенко заявив, що одужав від COVID-19
15 жовтня 2020, 18:34
Харків внесли до "червоної зони" карантину (ОНОВЛЕНО)
15 жовтня 2020, 18:12
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Вибори в Одесі на межі зриву: виборчком розпустили, а друк бюлетенів зупинили
Нардепи, губернатори та олігархи: стати депутатами Львівської облради захотіли знакові люди
Всі публікації »
Петро Олещук
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »