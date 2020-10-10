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10 жовтня 2020, 16:00 1

Шкарлет просить перевести школи на дистанційне навчання

10 жовтня 2020, 16:00 1
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Своє прохання він аргументує недопустимістю стрімкого поширення коронавірусу
Своє прохання він аргументує недопустимістю стрімкого поширення коронавірусу
Фото з відкритих джерел
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В.о. Міністра освіти Сергій Шкарлет виступив з проханням перевести школярів на дистанційне навчання на два тижні.

Як передає RegioNews, про це він написав в Telegram.

"Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька — знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", — написав він.

На його думку, місцева влада має діяти спільно з центральною. Тому він підкреслив необхідність дослухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО.

Своє прохання він аргументує недопустимістю стрімкого поширення коронавірусу.

Раніше стало відомо, що в Україні на COVID-19 хворіють 1825 учнів та 2799 педагогічних й інших працівників закладів загальної середньої освіти.

коронавірус карантин школа міністр навчання
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