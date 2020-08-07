У ЗСУ виявили 29 нових випадків COVID-19 за добу

Загалом в Збройних Силах України коронавірусом хворіє 287 осіб

Загалом в Збройних Силах України коронавірусом хворіє 287 осіб

Фото: Facebook

За минулу добу в Збройних Силах України зареєстрували 29 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба командування Медичних Сил ЗСУ, передає RegioNews.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ”– 3 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 службовець ЗСУ, 9 військовий госпіталь - 1 військовослужбовець,). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Загалом станом на ранок 7 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 287 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 668 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 554 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 126 осіб", – йдеться у повідомленні.

На лікуванні в домашніх умовах під наглядом медичної служби знаходиться 23 особи (Київська область – 5 військовослужбовців, Львівська область 8 військовослужбовців, Сумська область – 1 військовослужбовець, Івано-Франківська область – 5 військовослужбовців, Одеська область - 2 військовослужбовці, Житомирська область – 1 військовослужбовець, Рівненська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкій перебіг захворювання.

Нагадаємо, про черговий антирекорд: в Україні виявили 1453 випадки коронавірусу.