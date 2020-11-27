Степанов сказав, коли влада оцінюватиме ефективність карантину вихідного дня

У Міністерстві охорони здоров'я очікують на зменшення динаміки захворюваності на COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я очікують на зменшення динаміки захворюваності на COVID-19

Фото: МОЗ

Ефективність запровадженого карантину вихідного дня оцінять наступного тижня. У Міністерстві охорони здоров'я очікують на зменшення динаміки захворюваності на COVID-19.

Як пише RegioNews, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, говорити про ефективність запроваджених обмежень можна не раніше ніж через два-три тижні.

"Спрацювали ті обмеження, які ми запровадили, в тому числі карантин вихідного дня. Ефект ми повинні отримати через два-три тижні. На який ефект ми розраховували відразу після введення цього карантину - зменшення динаміки захворюваності на COVID-19", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше Степанов пообіцяв українцям, що їх попередять про повний локдаун за 7-10 днів.