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27 листопада 2020, 10:56 6

Степанов сказав, коли влада оцінюватиме ефективність карантину вихідного дня

27 листопада 2020, 10:56 6
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У Міністерстві охорони здоров'я очікують на зменшення динаміки захворюваності на COVID-19
У Міністерстві охорони здоров'я очікують на зменшення динаміки захворюваності на COVID-19
Фото: МОЗ
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Ефективність запровадженого карантину вихідного дня оцінять наступного тижня. У Міністерстві охорони здоров'я очікують на зменшення динаміки захворюваності на COVID-19.

Як пише RegioNews, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, говорити про ефективність запроваджених обмежень можна не раніше ніж через два-три тижні.

"Спрацювали ті обмеження, які ми запровадили, в тому числі карантин вихідного дня. Ефект ми повинні отримати через два-три тижні. На який ефект ми розраховували відразу після введення цього карантину - зменшення динаміки захворюваності на COVID-19", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше Степанов пообіцяв українцям, що їх попередять про повний локдаун за 7-10 днів.

коронавірус Україна карантин МОЗ Міністерство
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