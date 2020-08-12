У МОЗ назвали регіони, де найбільше завантажені лікарні через COVID-19

Загалом по країні показник завантаженості пацієнтами із коронавірусом становить 24%

Загалом по країні показник завантаженості пацієнтами із коронавірусом становить 24%

Фото: flickr

У чотирьох областях України та Києві завантаженість ліжок в лікарнях, що приймають пацієнтів з COVІD-19 становить 50%.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Найбільша завантаженість у нас зараз у Львівський області, вона становить трохи більше 53% від загальної кількості ліжок. Менше 50%, але на рівні 48% - місто Київ, такий же відсоток у Івано-Франківська, Чернівецькій області. Рівненська область на рівні 46%. Це ті регіони, які становлять фактично 50%”, - розповів Степанов.

Він додав, що існують чіткі критерії маршрутизації пацієнтів і вимоги до їх госпіталізації саме у визначені лікарні.

МОЗ контролює, звіряє всі маршрути, які є в різних областях, і вимагає суворого дотримання маршрутів госпіталізації. Це важливо, бо саме ці лікарні, які визначені, отримують фінансування хворих на COVID-19”, - пояснив міністр.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 1433 нових хворих COVID-19, за минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків, 752 пацієнта одужали.