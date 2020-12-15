В Україні за добу виявили 8416 нових випадків COVID-19

За минулу добу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіли

За минулу добу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіли

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 14 грудня COVID-19 виявили у 8416 осіб, зафіксовано 233 летальних випадки, 16 150 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

8416 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 грудня. Зокрема, захворіли 412 дітей і 447 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Крім того, найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) і Полтавській (575) областях.

Всього за добу проведено 55 856 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 31 963, методом ІФА - 23 893.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 909 082 людини;

одужали - 522 868 осіб;

летальних результатів - 15 480;

проведення ПЛР-тестів - 5 084 649.

Нагадаємо, днями раніше в Україні зафіксували 6 451 новий випадок коронавірусної хвороби.

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