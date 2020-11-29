У МОЗ назвали області із найвищим показником захворюваності на COVID-19

Заповненість лікарняних ліжок для хворих з COVID-19 в Україні знизилась

Заповненість лікарняних ліжок для хворих з COVID-19 в Україні знизилась

Фото: flickr

Станом на 29 листопада у Київській, Сумській, Черкаській та Запорізькій областях фіксується найвищий показник захворюваності на COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 упродовж минулих двох тижнів зафіксований у Сумській області (971,4 на 100 тис. населення), а також у Черкаській (803,2), Київській (701,7) та Запорізькій (694,5) областях.

У Києві цей показник становить 620,5, а середній по Україні - 490,5 на 100 тис. населення.

Також високий рівень захворюваності фіксується у Чернігівській (678,8), Чернівецькій (621,8) та Житомирській (611,9) областях.

У МОЗ повідомляють, що загалом по Україні за останні 5 днів завантаженість лікарень становить 47,5%. У Києві цей показник становить 53,8%.

Крім того, висока завантаженість ліжок у COVID-лікарнях Миколаївської - 65,6%, Кіровоградської 65,1%, Полтавської — 64% та Запорізької - 60,3% областей.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, скількох українців вже оштрафували за неносіння масок.