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20 листопада 2020, 13:05 4

У Комітеті виборців назвали три проблеми другого туру виборів через COVID-19

20 листопада 2020, 13:05 4
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22 листопада вибори відбуватимуться в 11 містах України
22 листопада вибори відбуватимуться в 11 містах України
Фото: із відкритих джерел
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У другому турі місцевих виборів, які 22 листопада відбудуться в 11 містах України, будуть спостерігатися три проблеми, пов’язані із пандемією COVID-19.

Про це під час пресконференції заявив голова КВУ Олексій Кошель, передає RegioNews.

Перша проблема - це недостатня кількість захисних масок... Друга проблема - це непрацюючі термометри, або термометри, що вказують неточну температуру. Проблема три - вимірювання температури може перетворитися на звичайну імітацію в умовах зміни погодних умов", - пояснив Кошель.

За його словами, на виборах 25 жовтня і 15 листопада найпоширенішою проблемою було використання однієї маски членами ДВК упродовж тривалого часу.

Це неприпустимий факт. Тому ми звертаємось до місцевої влади, громадських організацій, волонтерів максимально сприяти у вирішенні проблеми достатньої кількості масок для членів ДВК", - заявили в КВУ.

Також у Комітеті виборців звертають увагу, що в умовах похолодання процес вимірювання температури на виборчих дільницях може перетворитися на імітацію, оскільки температура буде вказана невірно.

КВУ звертається до МОЗ напередодні виборів дати чіткі рекомендації і роз'яснення для членів ДВК щодо вимірювання температури.

Нагадаємо, цієї неділі обиратимуть мерів Львова, Черкас, Дніпра та ще восьми міст.

КВУ Місцеві вибори другий тур голосування коронавірус
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