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18 вересня 2020, 10:56 2

МОЗ оновив та розширив протокол лікування пацієнтів з COVID-19

18 вересня 2020, 10:56 2
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Розширили схему використання ліків і прописали алгоритми призначення антикоагулянтної терапії
Розширили схему використання ліків і прописали алгоритми призначення антикоагулянтної терапії
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що протокол лікування коронавірусної хвороби оновлено з урахуванням міжнародних наукових досліджень та рекомендацій кращих українських фахівців.

Про це він заявив на брифінгу 18 вересня, передає RegioNews.

Я підписав наказ, яким затвердив новий протокол надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби, розроблений нашими провідними фахівцями", - повідомив Степанов.

Так, у протокол внесли наступні зміни:

  • розширено використання глюкокортикоїдів;
  • визначено алгоритми призначення антикоагулянтної терапії;
  • доповнено підходами до протимікробної терапії, вторинної антибактеріальної коінфекції;
  • конкретизовано показання для призначення лікарського засобу тоцилізумаб;
  • повністю включено підходи до медикаментозної терапії та кисневої підтримки хворим.

Він додав, що протокол призначений для використання всіма медиками, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусом.

Нагадаємо, за 17 вересня в Україні заразилися COVID-19 ще 3228 осіб.

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МОЗ Максим Степанов карантин коронавірус пандемія лікування
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