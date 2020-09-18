МОЗ оновив та розширив протокол лікування пацієнтів з COVID-19
Розширили схему використання ліків і прописали алгоритми призначення антикоагулянтної терапії
Розширили схему використання ліків і прописали алгоритми призначення антикоагулянтної терапії
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що протокол лікування коронавірусної хвороби оновлено з урахуванням міжнародних наукових досліджень та рекомендацій кращих українських фахівців.
Про це він заявив на брифінгу 18 вересня, передає RegioNews.
Я підписав наказ, яким затвердив новий протокол надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби, розроблений нашими провідними фахівцями", - повідомив Степанов.
Так, у протокол внесли наступні зміни:
- розширено використання глюкокортикоїдів;
- визначено алгоритми призначення антикоагулянтної терапії;
- доповнено підходами до протимікробної терапії, вторинної антибактеріальної коінфекції;
- конкретизовано показання для призначення лікарського засобу тоцилізумаб;
- повністю включено підходи до медикаментозної терапії та кисневої підтримки хворим.
Він додав, що протокол призначений для використання всіма медиками, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусом.
Нагадаємо, за 17 вересня в Україні заразилися COVID-19 ще 3228 осіб.
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