"Не дав очікуваного ефекту": Степанов підвів підсумки карантину вихідного дня
Попри загальне зменшення кількості хворих коронавірусною хворобою у Міністерстві охорони здоров'я вважають, що карантин вихідного дня в Україні не дав очікуваного ефекту.
Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".
За його словами, в міністерстві розраховували на максимальний ефект від карантину.
Максимальний ефект передбачав не просто зниження динаміки захворюваності, а зниження на 20% від кількості захворілих. Ми зараз бачимо зниження динаміки захворюваності, навіть два дні поспіль. Ми бачимо, що цифри менше, ніж було минулого тижня, але ми не досягли ефекту, на який розраховували", - сказав Степанов.
Також, за словами міністра, виконання карантинних заходів не було досконалим.
Нагадаємо, Кабмін скасував карантин вихідного дня: Шмигаль сказав, які обмеження будуть діяти.