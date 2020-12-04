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04 грудня 2020, 08:41 7

"Не дав очікуваного ефекту": Степанов підвів підсумки карантину вихідного дня

04 грудня 2020, 08:41 7
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У МОЗ розраховували побачити зниження кількості захворілих на 20%
У МОЗ розраховували побачити зниження кількості захворілих на 20%
Фото: з відкритих джерел
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Попри загальне зменшення кількості хворих коронавірусною хворобою у Міністерстві охорони здоров'я вважають, що карантин вихідного дня в Україні не дав очікуваного ефекту.

Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, в міністерстві розраховували на максимальний ефект від карантину.

Максимальний ефект передбачав не просто зниження динаміки захворюваності, а зниження на 20% від кількості захворілих. Ми зараз бачимо зниження динаміки захворюваності, навіть два дні поспіль. Ми бачимо, що цифри менше, ніж було минулого тижня, але ми не досягли ефекту, на який розраховували", - сказав Степанов.

Також, за словами міністра, виконання карантинних заходів не було досконалим.

Нагадаємо, Кабмін скасував карантин вихідного дня: Шмигаль сказав, які обмеження будуть діяти.

МОЗ Максим Степанов карантин Обмеження коронавірус
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