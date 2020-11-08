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08 листопада 2020, 15:39 14

В Україні жодна область не може послабити карантин: дані МОЗ

08 листопада 2020, 15:39 14
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Зазначається, що найвищий показник захворюваності COVID-19 за 14 днів зафіксовано у Чернівецькій області
Зазначається, що найвищий показник захворюваності COVID-19 за 14 днів зафіксовано у Чернівецькій області
Фото: flickr
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Станом на 8 листопада місто Київ і жодна область України не готові до ослаблення карантину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

Зазначається, що найвищий показник захворюваності COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Чернівецькій (623,6 на 100 тисяч осіб), Житомирської (510,6) та Хмельницькій (495,1) областях.

Найменший показник — в Кіровоградській (114,6), Дніпропетровській (152,7) та Луганській (190,5) областях.

У Києві цей показник становить 341,2, а середній по Україні — 306,8 на 100 тисяч населення.

Жовтий, оранжевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому є значне поширення COVID-19.

Нагадаємо, у МОЗ хочуть посилити карантин через зростання захворюваності COVID-19.

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