У порт Південний зайшов грецький суховантаж з хворими на COVID-19 членами екіпажу
Коронавірус виявили в 11 моряків
Коронавірус виявили в 11 моряків
У порт Південний в Одеській області зайшов суховантаж PATRA під прапором Греції, половина екіпажу якого хвора на коронавірус.
Про це Думській повідомив директор Лабораторного центру МОЗ України на водному транспорті Микола Голуб’ятников, пише RegioNews.
Судно прийшло з єгипетського порту Ель-Дехейла з екіпажем з 22 моряків. На рейді в порту Південний з’ясувалося, що кілька людей мають ознаки ГРВІ.
При тестуванні на коронавірус в 11 моряків тест виявився позитивним.
За даними видання, моряки застраховані, тому вони будуть поміщені в одну з лікувальних установ.
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