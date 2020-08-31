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На Миколаївщині попри "зелену" зону посилили карантин
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31 серпня 2020, 19:27

На Миколаївщині попри "зелену" зону посилили карантин

31 серпня 2020, 19:27
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В ОДА пояснили рішення швидкими темпами приросту захворюваності на COVID-19
В ОДА пояснили рішення швидкими темпами приросту захворюваності на COVID-19
Фото з відкритих джерел
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Миколаївська область вирішила посилити карантин, попри віднесення регіону до "зеленої зони".

Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації, пише RegioNews.

Зокрема, в області заборонять:

  • проведення концертів (крім тих, які проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності);
  • дискотеки;
  • роботу розважальних закладів (нічних клубів);
  • діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо).

В ОДА пояснили таке рішення швидкими темпами приросту захворюваності на COVID-19. Зокрема, показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 40,14 (при допустимому базовому рівні не більше 40).

На території Миколаївської області введені додаткові протиепідемічні обмеження: проведення концертів, дискотек, робота...

Опубліковано Миколаївська обласна державна адміністрація Понеділок, 31 серпня 2020 р.

Нагадаємо, В Україні за останню добу виявили 2141 новий випадок COVID-19

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