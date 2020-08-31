На Миколаївщині попри "зелену" зону посилили карантин

В ОДА пояснили рішення швидкими темпами приросту захворюваності на COVID-19

В ОДА пояснили рішення швидкими темпами приросту захворюваності на COVID-19

Фото з відкритих джерел

Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації, пише RegioNews.

Зокрема, в області заборонять:

проведення концертів (крім тих, які проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності);

дискотеки;

роботу розважальних закладів (нічних клубів);

діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо).

В ОДА пояснили таке рішення швидкими темпами приросту захворюваності на COVID-19. Зокрема, показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 40,14 (при допустимому базовому рівні не більше 40).

Нагадаємо, В Україні за останню добу виявили 2141 новий випадок COVID-19

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