На Миколаївщині попри "зелену" зону посилили карантин
В ОДА пояснили рішення швидкими темпами приросту захворюваності на COVID-19
В ОДА пояснили рішення швидкими темпами приросту захворюваності на COVID-19
Миколаївська область вирішила посилити карантин, попри віднесення регіону до "зеленої зони".
Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації, пише RegioNews.
Зокрема, в області заборонять:
- проведення концертів (крім тих, які проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності);
- дискотеки;
- роботу розважальних закладів (нічних клубів);
- діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо).
В ОДА пояснили таке рішення швидкими темпами приросту захворюваності на COVID-19. Зокрема, показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 40,14 (при допустимому базовому рівні не більше 40).
На території Миколаївської області введені додаткові протиепідемічні обмеження: проведення концертів, дискотек, робота...Опубліковано Миколаївська обласна державна адміністрація Понеділок, 31 серпня 2020 р.
Нагадаємо, В Україні за останню добу виявили 2141 новий випадок COVID-19
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