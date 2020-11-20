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20 листопада 2020, 11:58 19

У МОЗ розповіли, скільки коштує лікування одного хворого на COVID-19

20 листопада 2020, 11:58 19
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Лікування пацієнта, який перебуває в реанімації, коштує дорожче через стан хворого
Лікування пацієнта, який перебуває в реанімації, коштує дорожче через стан хворого
Фото: із відкритих джерел
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В середньому в Україні лікування одного хворого на COVID-19 коштує 38 тис. грн.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1", передає RegioNews.

Якщо ми зараз говоримо, скільки в середньому коштує лікування одного хворого, то це 38 тисяч грн. Це не рахуючи хворого, що перебуває в реанімаційному відділенні, оскільки в реанімації хворі набагато важчі", - розповів Ляшко.

Він додав, що зараз Національна служба здоров'я України дещо інакше оплачує цей тариф.

Вона оплачує спочатку 1,2 млн грн для підготовки лікарні, щоб лікарня закупила лікарські засоби, які повинні використовуватись для лікування, і надалі платить 170 тис. грн на медичну бригаду, біля якої прив'язані як медичні працівники, так і певне медичне обладнання, яке має використовуватися", - сказав головний санлікар.

Нагадаємо, Україна планує закупити вакцину від COVID-19 для 20 млн населення - Ляшко.

коронавірус МОЗ лікування ціна Віктор Ляшко
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