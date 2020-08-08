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08 серпня 2020, 13:53 6

Степанов заявив, що масового тестування вчителів на коронавірус не буде

08 серпня 2020, 13:53 6
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На думку міністра, у цьому немає потреби
На думку міністра, у цьому немає потреби
Фото: flickr
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МОЗ не бачить потреби в масовому тестуванні вчителів на коронавірус напередодні нового навчального року.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Така функція не передбачена, в цьому немає потреби. Все, що стосується тестування, дуже чітко передбачено нашим законодавством, нормативною базою, наказами МОЗ – хто саме потребує проведення тестів, у яких випадках", - сказав міністр.

Він додав, що такого розділу щодо проведення тестування вчителів немає.

Степанов уточнив, що тестувати на наявність вірусу будуть у випадках наявності симптомів у вчителів або людей, і з якими вони котактували.

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Нагадаємо, в Україні знову антирекорд, виявлено 1489 випадків COVID-19. 8 серпня Кабмін проведе позачергове засідання через погіршення епідемічної ситуації.

Також у школах Львова не будуть проводити святкових лінійок 1 вересня, а навчання буде відбуватися із дотриманням норм, затверджених Міністерством охорони здоров’я.

Україна МОЗ Максим Степанов коронавірус тести учителя
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