09:49  02 вересня
В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 2 495 хворих
10:30  02 вересня
Власники "євроблях" вийшли на протест під Радою
08:19  02 вересня
Ситуація на Донбасі: в ООС зафіксували 3 порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2020, 09:49 9

В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 2 495 хворих

02 вересня 2020, 09:49 9
Читайте также на русском языке
За минулу добу померла 51 людина - це новий антирекорд за кількістю померлих від вірусу, а 1015 пацієнтів одужали
За минулу добу померла 51 людина - це новий антирекорд за кількістю померлих від вірусу, а 1015 пацієнтів одужали
pixabay.com
Читайте также
на русском языке

В Україні за весь час пандемії захворіло 125 798 осіб, з них 58 817 одужали, летальних випадків - 2656.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше заражень за 1 вересня зафіксовано в Києві - 332, у Харківській області - 302, у Львівській області - 204, в Одеській області - 203, у Тернопільській області - 201, в Івано-Франківській області - 174.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 4109 випадків;
  • Волинська область — 5589 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2454 випадки;
  • Донецька область — 1505 випадків;
  • Житомирська область — 3442 випадки;
  • Закарпатська область — 7697 випадків;
  • Запорізька область — 1657 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9522 випадки;
  • Кіровоградська область — 826 випадків;
  • м. Київ — 13878 випадків;
  • Київська область — 5842 випадки;
  • Львівська область — 14907 випадків;
  • Луганська область — 346 випадків;
  • Миколаївська область — 1320 випадків;
  • Одеська область — 7697 випадків;
  • Полтавська область — 832 випадки;
  • Рівненська область — 9396 випадків;
  • Сумська область — 1571 випадок;
  • Тернопільська область — 6395 випадків;
  • Харківська область — 9640 випадків;
  • Херсонська область — 424 випадки;
  • Хмельницька область — 2630 випадків;
  • Чернівецька область — 10487 випадків;
  • Черкаська область — 1642 випадки;
  • Чернігівська область — 1990 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 31 серпня зафіксовано 2088 випадків захворювання COVID-19, 48 летальних випадків, 688 людина одужала від хвороби.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

коронавірус вірус карантин хвороба пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Коронавірусний" Надал і порожнеча. Яка головна інтрига виборів у Тернополі
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Миколаївщині
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »