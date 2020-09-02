В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 2 495 хворих

За минулу добу померла 51 людина - це новий антирекорд за кількістю померлих від вірусу, а 1015 пацієнтів одужали

За минулу добу померла 51 людина - це новий антирекорд за кількістю померлих від вірусу, а 1015 пацієнтів одужали

pixabay.com

В Україні за весь час пандемії захворіло 125 798 осіб, з них 58 817 одужали, летальних випадків - 2656.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше заражень за 1 вересня зафіксовано в Києві - 332, у Харківській області - 302, у Львівській області - 204, в Одеській області - 203, у Тернопільській області - 201, в Івано-Франківській області - 174.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 4109 випадків;

Волинська область — 5589 випадків;

Дніпропетровська область — 2454 випадки;

Донецька область — 1505 випадків;

Житомирська область — 3442 випадки;

Закарпатська область — 7697 випадків;

Запорізька область — 1657 випадків;

Івано-Франківська область — 9522 випадки;

Кіровоградська область — 826 випадків;

м. Київ — 13878 випадків;

Київська область — 5842 випадки;

Львівська область — 14907 випадків;

Луганська область — 346 випадків;

Миколаївська область — 1320 випадків;

Одеська область — 7697 випадків;

Полтавська область — 832 випадки;

Рівненська область — 9396 випадків;

Сумська область — 1571 випадок;

Тернопільська область — 6395 випадків;

Харківська область — 9640 випадків;

Херсонська область — 424 випадки;

Хмельницька область — 2630 випадків;

Чернівецька область — 10487 випадків;

Черкаська область — 1642 випадки;

Чернігівська область — 1990 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 31 серпня зафіксовано 2088 випадків захворювання COVID-19, 48 летальних випадків, 688 людина одужала від хвороби.

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