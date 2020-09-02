В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 2 495 хворих
За минулу добу померла 51 людина - це новий антирекорд за кількістю померлих від вірусу, а 1015 пацієнтів одужали
За минулу добу померла 51 людина - це новий антирекорд за кількістю померлих від вірусу, а 1015 пацієнтів одужали
В Україні за весь час пандемії захворіло 125 798 осіб, з них 58 817 одужали, летальних випадків - 2656.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше заражень за 1 вересня зафіксовано в Києві - 332, у Харківській області - 302, у Львівській області - 204, в Одеській області - 203, у Тернопільській області - 201, в Івано-Франківській області - 174.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 4109 випадків;
- Волинська область — 5589 випадків;
- Дніпропетровська область — 2454 випадки;
- Донецька область — 1505 випадків;
- Житомирська область — 3442 випадки;
- Закарпатська область — 7697 випадків;
- Запорізька область — 1657 випадків;
- Івано-Франківська область — 9522 випадки;
- Кіровоградська область — 826 випадків;
- м. Київ — 13878 випадків;
- Київська область — 5842 випадки;
- Львівська область — 14907 випадків;
- Луганська область — 346 випадків;
- Миколаївська область — 1320 випадків;
- Одеська область — 7697 випадків;
- Полтавська область — 832 випадки;
- Рівненська область — 9396 випадків;
- Сумська область — 1571 випадок;
- Тернопільська область — 6395 випадків;
- Харківська область — 9640 випадків;
- Херсонська область — 424 випадки;
- Хмельницька область — 2630 випадків;
- Чернівецька область — 10487 випадків;
- Черкаська область — 1642 випадки;
- Чернігівська область — 1990 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше повідомлялося, що в Україні за 31 серпня зафіксовано 2088 випадків захворювання COVID-19, 48 летальних випадків, 688 людина одужала від хвороби.
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