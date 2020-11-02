У Палаці спорту Києва починається розгортання COVID-шпиталю

Лікарів для мобільного госпіталю поки що немає

Лікарів для мобільного госпіталю поки що немає

Фото: із відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я розпочало підготовку до відкриття мобільного госпіталю для пацієнтів із COVID-19 у Палаці спорту Києва.

Про це в інтерв'ю газеті "Сегодня" розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, такі тимчасові шпиталі потрібно розгортати в пристосованих приміщеннях, що мають опалення, вентиляцію і санітарно-технічні умови.

Уже є попередні кошториси, які доопрацьовують. Ми зібрали потреби щодо обладнання, дали завдання ДП "Медичні закупівлі", щоб там проаналізували ціни, і запускаємо постанову, якою виділимо на це кошти, й починаємо розгортати шпиталь у Палаці спорту", - сказав Ляшко.

Він додав, що вже визначено, яка кількість обладнання потрібна для цього госпіталю, однак найбільш гостро стоїть проблема із медичними кадрами.

Зі збільшенням кількості медичних ліжок проблема збільшення кількості медичного персоналу не вирішиться сама собою, адже лікар – це професія, яка здобувається роками", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше МОЗ озвучило ціну відкриття тимчасових госпіталів у Києві, вони дозволять отримати 500 додаткових ліжок для пацієнтів із COVID-19.