МОЗ оприлюднило повний перелік обмежень на період локдауну: що зміниться

Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту

Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов роз’яснив, які обмеження діятимуть під час посиленого карантину з 8 до 24 січня 2021 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

На період з 8 січня до 25 січня буде запроваджено посилений карантин, який передбачає наступні обмеження роботи:

закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень та замовлень навинос);

розважальних закладів;

закладів торгівлі непродовольчими товарами;

закладів культури й проведення культурних масових заходів;

спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);

непродовольчих ринків;

відвідування закладів освіти, крім дитсадків.

Водночас на цей період буде дозволена організація "новорічних ялинок" без концертів, проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, робота закладів торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами.

Також працюватимуть АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв’язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, заклади з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Перукарням та салонам краси буде дозволено працювати виключно за попереднім записом.

Нагадаємо, вчора уряд за ініціативою МОЗ також прийняв рішення також про продовження карантину до 28 лютого 2021 року з обмеженнями, які відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки, та деякими змінами. Зокрема, з 1 січня буде продовжено роботу закладів громадського харчування до 23 години із забороною розрахункових операцій після 22:00, а в Новорічну ніч вони зможуть працювати до 1:00.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує всім установам та організаціям за можливості на період дії посиленого карантину організувати дистанційний режим роботи. Очікується, що завдяки запровадженню посиленого карантину та за умови його дотримання кількість нових випадків інфікування COVID-19 знизиться приблизно на 50%.