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22 жовтня 2020, 12:19 4

В Україні жодна область не готова до пом'якшення карантину - МОЗ

22 жовтня 2020, 12:19 4
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Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Хмельницькій області
Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Хмельницькій області
Фото: з відкритих джерел
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Станом на 22 жовтня місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину, який було запроваджено через поширення коронавірусної інфекції.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Хмельницькій - 336,6 випадку на 100 тис. осіб, у Сумській - 332,4, у Тернопільській - 319,0 та у Харківській - 309,0 областях.

Найменший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів у Кіровоградській - 59, 5, у Вінницькій - 103, 0, у Херсонській - 118, 0 областях.

У Києві цей показник становить 222,7 на 100 тис. осіб, а загалом по Україні - 205,2 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу COVID-19 виявили у 7053 осіб, від ускладнень хвороби померли 116 пацієнтів.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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