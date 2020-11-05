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В Україні за добу виявили майже 10 тисяч нових випадків COVID-19
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05 листопада 2020, 09:41 5

В Україні за добу виявили майже 10 тисяч нових випадків COVID-19

05 листопада 2020, 09:41 5
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Найбільше випадків зараження коронавірусом виявили в Києві
Фото: з відкритих джерел
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В країні за минулу добу виявили 9850 випадків COVID-19, померли від ускладнень 193 хворих, одужали 8378 осіб, госпіталізували 1269 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано в місті Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За добу було проведено 75 598 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 46 856, методом ІФА - 28 742.

За весь час пандемії в Україні захворіло 430 467 осіб, з них 184 782 одужали, летальних випадків - 7924.

Нагадаємо, 3 листопада в Україні COVID-19 виявили у 9524 осіб, померли 199 хворих.

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