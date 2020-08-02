У ЗСУ зафіксували 23 нові випадки захворювання на коронавірус

Одужалих за минулу добу немає

Одужалих за минулу добу немає

Фото з відкритих джерел

23 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19 зафіксовано у Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу, зараз хворіє 219 осіб.

Про це повідомляє командування медичних сил ЗСУ, інформує RegioNews.

Із них (захворілих за добу – ред.) в закладах охорони здоров'я перебуває 5 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 5 військовослужбовців). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування", – йдеться у повідомленні.

Ще 18 осіб лікуються вдома під наглядом лікарів.

Київська область – 3 військовослужбовці, 1 держслужбовець і 1 співробітник ЗСУ, Львівська область – 7 військовослужбовців і 1 співробітник ЗСУ, Одеська область – 2 військовослужбовців і 1 співробітник ЗСУ, Житомирська область – 1 військовослужбовець і 1 співробітник ЗСУ. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", – йдеться в повідомленні.

За даними командування Медсил, загалом за час пандемії в лавах ЗСУ одужали 625 людей, летальних випадків – 5.

На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебуває 560 осіб, у 58 із них термін ізоляції закінчується в найближчі три дні.

Нагадаємо, за останню добу в Україні виявили понад 1100 нових випадків COVID-19.

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