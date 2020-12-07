Україна у найближчі роки може залишитися без лікарів, - Степанов

У МОЗ побоюються, що відтік медиків може значно активізуватися

У МОЗ побоюються, що відтік медиків може значно активізуватися

Фото: із відкритих джерел

Внаслідок зростання попиту на медиків у європейських країнах, відтік лікарів з України у найближчі роки може значно активізуватися.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, поштовхом до цього процесу можуть стати низькі зарплати у нашій державі.

Степанов підкреслив, що в найближчі роки Україна може залишитись без медиків, якщо оплата праці медичних працівників не буде підвищена.

За квітень-вересень середня зарплата українських медиків до вирахування податків у медустановах, які надають спеціалізовану допомогу, становить для керівників установ - 23,5 тисячі гривень, для лікарів - майже 9 тисяч, для середнього медперсоналу - 7,5 тисячі і для молодшого медперсоналу - 6,1 тисячі гривень.

Нагадаємо, в Україні з квітня звільнилися п'ять тисяч лікарів спеціалізованої ланки, а нових лікарів зареєстрували понад тисячу.

Також Степанов пояснив, чому COVID-19 різко зменшив темпи. У країні вперше з кінця серпня спостерігається суттєве зменшення хворих коронавірусом.