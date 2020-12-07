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07 грудня 2020, 11:54 131

Україна у найближчі роки може залишитися без лікарів, - Степанов

07 грудня 2020, 11:54 131
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У МОЗ побоюються, що відтік медиків може значно активізуватися
У МОЗ побоюються, що відтік медиків може значно активізуватися
Фото: із відкритих джерел
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Внаслідок зростання попиту на медиків у європейських країнах, відтік лікарів з України у найближчі роки може значно активізуватися.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, поштовхом до цього процесу можуть стати низькі зарплати у нашій державі.

Степанов підкреслив, що в найближчі роки Україна може залишитись без медиків, якщо оплата праці медичних працівників не буде підвищена.

За квітень-вересень середня зарплата українських медиків до вирахування податків у медустановах, які надають спеціалізовану допомогу, становить для керівників установ - 23,5 тисячі гривень, для лікарів - майже 9 тисяч, для середнього медперсоналу - 7,5 тисячі і для молодшого медперсоналу - 6,1 тисячі гривень.

Нагадаємо, в Україні з квітня звільнилися п'ять тисяч лікарів спеціалізованої ланки, а нових лікарів зареєстрували понад тисячу.

Також Степанов пояснив, чому COVID-19 різко зменшив темпи. У країні вперше з кінця серпня спостерігається суттєве зменшення хворих коронавірусом.

кадри МОЗ лікарі лікарні Максим Степанов
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