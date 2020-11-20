У ЗСУ - 225 нових випадків COVID-19

Нині у Збройних силах на COVID-19 хворіють 2 650 осіб, на ізоляції — 387

Нині у Збройних силах на COVID-19 хворіють 2 650 осіб, на ізоляції — 387

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Станом на 20 листопада у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 2 650 осіб.

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