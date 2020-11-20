13:59  20 листопада
МОЗ щодня збільшує кількість ліжок з підведеним киснем, - Степанов
14:49  20 листопада
Зеленський звільнив голів райдержадміністрацій у шести областях
18:18  20 листопада
Окупанти на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
20 листопада 2020, 17:31 10

У ЗСУ - 225 нових випадків COVID-19

20 листопада 2020, 17:31 10
Читайте также на русском языке
Нині у Збройних силах на COVID-19 хворіють 2 650 осіб, на ізоляції — 387
Нині у Збройних силах на COVID-19 хворіють 2 650 осіб, на ізоляції — 387
Facebook
Читайте также
на русском языке

Станом на 20 листопада у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 2 650 осіб.

Про це йдеться у повідомленні командування Медсил ЗСУ, пише RegioNews.

"За минулу добу зареєстровано 225 нових випадків COVID-19", — зазначили у медичній службі.

Шпиталізували 33 захворілих. Вони у задовільному стані, отримують необхідне лікування. Решта — вдома, під наглядом лікарів.

"Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", — зазначили у медслужбі.

Станом на 20 листопада у Збройних силах на COVID-19 хворіють 2 650 осіб, на ізоляції — 387. Всього за час пандемії одужали 5 939, померли 25.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 20 листопада в Збройних Силах України на гостру...

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Friday, November 20, 2020

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 14 575 нових випадків COVID-19.

ЗСУ коронавірус смерті карантин ізоляція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Чи зможе здоровий глузд перемогти гроші олігарха: кого обере Бердянськ у другому турі
Другий тур у Рівному: змагання двох "темних конячок"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »