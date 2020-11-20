У ЗСУ - 225 нових випадків COVID-19
Станом на 20 листопада у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 2 650 осіб.
Про це йдеться у повідомленні командування Медсил ЗСУ, пише RegioNews.
"За минулу добу зареєстровано 225 нових випадків COVID-19", — зазначили у медичній службі.
Шпиталізували 33 захворілих. Вони у задовільному стані, отримують необхідне лікування. Решта — вдома, під наглядом лікарів.
"Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", — зазначили у медслужбі.
Станом на 20 листопада у Збройних силах на COVID-19 хворіють 2 650 осіб, на ізоляції — 387. Всього за час пандемії одужали 5 939, померли 25.
Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 20 листопада в Збройних Силах України на гостру...Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Friday, November 20, 2020
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 14 575 нових випадків COVID-19.