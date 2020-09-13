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13 вересня 2020, 12:10

Максим Степанов розкритикував міську владу Дніпра за концерт до Дня міста

13 вересня 2020, 12:10
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Фото: УСІ
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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов має запитання до місцевої влади Дніпра через проведення великого концерту до святкування Дня міста.

Про це Максим Степанов повідомив під час брифінгу, передає RegioNews.

Коли я сьогодні зранку побачив світлини зі святкування Дня міста Дніпра, на яке зібралися тисячі людей, мабуть десятки тисяч людей, то в мене таке запитання до місцевої влади. Знаючи вас, я точно знаю, що усвідомлюєте, що таке COVID-19. Ви точно знаєте, які ризики несе ця хвороба. Я розумію, що у вас зараз відбуваються політичні процеси, які зараз ідуть по всій країні... Я, навіть, не говорю про те, що вони заборонені Постановою Кабінету Міністрів, вони просто заборонені в країні”, - зазначив він.

За словами міністра, масові заходи заборонені через скупчення великої кількості людей в одному місці, що не користуються засобами індивідуального захисту.

Чому вони заборонені? Саме через те, що це викликає велику кількість людей, які перебувають в одному місці, які не користуються будь-якими засобами захисту, в яких неможливо дотриматися соціальної дистанції і навіть, якщо декілька людей, які були присутні на такому святкуванні з COVID-19, то вони можуть інфікувати сотні, тисячі людей, яких ми можемо дуже скоро побачити”, — додав Степанов.

Нагадаємо, МОЗ прогнозує спалах коронавірусу в Одесі через святкування Дня міста 2 вересня.

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