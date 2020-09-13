Максим Степанов розкритикував міську владу Дніпра за концерт до Дня міста
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов має запитання до місцевої влади Дніпра через проведення великого концерту до святкування Дня міста.
Про це Максим Степанов повідомив під час брифінгу, передає RegioNews.
Коли я сьогодні зранку побачив світлини зі святкування Дня міста Дніпра, на яке зібралися тисячі людей, мабуть десятки тисяч людей, то в мене таке запитання до місцевої влади. Знаючи вас, я точно знаю, що усвідомлюєте, що таке COVID-19. Ви точно знаєте, які ризики несе ця хвороба. Я розумію, що у вас зараз відбуваються політичні процеси, які зараз ідуть по всій країні... Я, навіть, не говорю про те, що вони заборонені Постановою Кабінету Міністрів, вони просто заборонені в країні”, - зазначив він.
За словами міністра, масові заходи заборонені через скупчення великої кількості людей в одному місці, що не користуються засобами індивідуального захисту.
Чому вони заборонені? Саме через те, що це викликає велику кількість людей, які перебувають в одному місці, які не користуються будь-якими засобами захисту, в яких неможливо дотриматися соціальної дистанції і навіть, якщо декілька людей, які були присутні на такому святкуванні з COVID-19, то вони можуть інфікувати сотні, тисячі людей, яких ми можемо дуже скоро побачити”, — додав Степанов.
Нагадаємо, МОЗ прогнозує спалах коронавірусу в Одесі через святкування Дня міста 2 вересня.