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28 вересня 2020, 11:59 9

Лише одна область відповідає вимогам послаблення карантину - МОЗ

28 вересня 2020, 11:59 9
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Майже у всіх регіонах України несприятлива епідеміологічна ситуація
Майже у всіх регіонах України несприятлива епідеміологічна ситуація
Фото: flickr
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Станом на 28 вересня Київ і ще 23 області України не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зокрема, захворюваність на 100 тисяч населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській , Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областях.

Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.

Крім того, завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Нагадаємо, в Україні вже понад 200 тисяч випадків коронавірусної інфекції, за минулу добу хворобу виявили у 2671 людини.

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Кіровоградська область коронавірус карантин МОЗ Кропивницький
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