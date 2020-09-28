Лише одна область відповідає вимогам послаблення карантину - МОЗ

Майже у всіх регіонах України несприятлива епідеміологічна ситуація

Майже у всіх регіонах України несприятлива епідеміологічна ситуація

Фото: flickr

Станом на 28 вересня Київ і ще 23 області України не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зокрема, захворюваність на 100 тисяч населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській , Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областях.

Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.

Крім того, завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Нагадаємо, в Україні вже понад 200 тисяч випадків коронавірусної інфекції, за минулу добу хворобу виявили у 2671 людини.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).