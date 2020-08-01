В Україні вступили в силу нові правила адаптивного карантину

Україну поділили на чотири карантинні зони

Україну поділили на чотири карантинні зони

Фото: flickr

В Україні з 1 по 31 серпня постановою Кабміну №641 запроваджуються додаткові карантинні правила.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Відтепер в Україну не впускатимуть іноземців без наявного поліса страхування, що покриває витрати на лікування COVID-19.

Обов’язковій самоізоляції підлягають особи, які прибувають з держави або є громадянами держав із значним поширенням COVID-19. Вони зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток "Дій вдома”.

Також встановлені додаткові обмеження щодо порядку пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування.

На період дії карантину в Донецькій та Луганській областях забороняється перетин лінії розмежування іноземцями без наявного поліса страхування. Громадяни України будуть пропускатись лише за умови згоди на проходження самоізоляції.

Також Україну поділили на чотири зони карантину - зелену, жовту, помаранчеву та червону. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, міста, області і райони будуть розподілятися по зонам за наступними критеріями:

завантаженість ліжок не вище 50%;

середня кількість тестувань не менше 24 на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування не вище 11%;

показник динаміки інфікування.

За його словами, перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, якщо 5 днів поспіль там відбувається зміна одного з певних показників.

Нагадаємо, Україну офіційно поділили на чотири зони карантину, області та міста поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.