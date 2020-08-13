Україну поділили на нові зони карантину: червоних стало більше
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на нові зони карантину.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, пише Regionews.
Згідно з рішенням комісії ТЕБ та НС в "червону зону" потрапили: Городенківський і Косовські райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; Біляївка Одеської області; місто Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області; Кіцманський район Чернівецької області.
Київ потрапив у "жовту" зону карантину.
До регіонів зі значним поширенням COVID-19 увійшли місто Київ, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області", - зазначив Степанов.
Нові карантинні зони вступають в силу з 00:00 17 серпня.
Повний список буде опубліковано незабаром на сайті Моз україни та Кабміну.
Також повідомлялося, що МОЗ змінив критерії визначення зон карантину.
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