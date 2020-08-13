Україну поділили на нові зони карантину: червоних стало більше

В Україні змінили показники епідситуації з коронавірусу

В Україні змінили показники епідситуації з коронавірусу

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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на нові зони карантину.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, пише Regionews.

Згідно з рішенням комісії ТЕБ та НС в "червону зону" потрапили: Городенківський і Косовські райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; Біляївка Одеської області; місто Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області; Кіцманський район Чернівецької області.

Київ потрапив у "жовту" зону карантину.

До регіонів зі значним поширенням COVID-19 увійшли місто Київ, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області", - зазначив Степанов.

Нові карантинні зони вступають в силу з 00:00 17 серпня.

Повний список буде опубліковано незабаром на сайті Моз україни та Кабміну.

Також повідомлялося, що МОЗ змінив критерії визначення зон карантину.

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