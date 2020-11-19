Ляшко розповів, скільки буде коштувати вакцина від COVID-19 для України

Курс вакцинації від коронавірусної хвороби складається з двох доз

Курс вакцинації від коронавірусної хвороби складається з двох доз

Фото: з відкритих джерел

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що одна доза вакцини від коронавірусу для України може коштувати сім доларів, а повний курс вакцинації з двох доз - 14 доларів. Це майже 400 гривень.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Одна доза вакцини через систему COVAX може коштувати для України сім доларів. Повноцінне щеплення, дві дози - 14 доларів", - сказав Ляшко.

Санлікар нагадав, що домовленість по системі COVAX передбачає виділення восьми мільйонів доз для України. Ця кількість буде надано безкоштовно, але понад нього можна буде закупити ще дози за спеціальною ціною.

Він вважає, що закладені в плані бюджету 2021 року 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцини можна буде витратити на покупку додаткових доз препаратів.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже у другому кварталі наступного року.