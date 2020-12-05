Ексглаву Нацполіції Князєва госпіталізували з коронавірусом, - ЗМІ

Він нібито підключений до апарату ШВЛ

Він нібито підключений до апарату ШВЛ

Фото: Liga.net

Ексглава Національної поліції України, а нині радник голови МВС Арсена Авакова Сергій Князєв заразився коронавірусом і його у важкому стані доставили в лікарню.

Як пише RegioNews, про це виданню "Страна" повідомило джерело в НПУ.

Зазначається, що радника Авакова госпіталізували в Олександрівську лікарню Києва.

При цьому Князєв захворів ще минулого тижня, а після госпіталізації його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, уточнює OBOZREVATEL.

Додамо, що ексглаві Нацполіції 49 років. Він очолював НПУ в 2017-2019 роках.

Нагадаємо, у 4 грудня стало відомо, що від COVID-19 вилікувався заступник голови ВР Стефанчук.