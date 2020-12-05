Ексглаву Нацполіції Князєва госпіталізували з коронавірусом, - ЗМІ
Він нібито підключений до апарату ШВЛ
Він нібито підключений до апарату ШВЛ
Ексглава Національної поліції України, а нині радник голови МВС Арсена Авакова Сергій Князєв заразився коронавірусом і його у важкому стані доставили в лікарню.
Як пише RegioNews, про це виданню "Страна" повідомило джерело в НПУ.
Зазначається, що радника Авакова госпіталізували в Олександрівську лікарню Києва.
При цьому Князєв захворів ще минулого тижня, а після госпіталізації його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, уточнює OBOZREVATEL.
Додамо, що ексглаві Нацполіції 49 років. Він очолював НПУ в 2017-2019 роках.
Нагадаємо, у 4 грудня стало відомо, що від COVID-19 вилікувався заступник голови ВР Стефанчук.
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Токсичний ендшпіль: як відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Тернопільську облраду