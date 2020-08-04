В Україні зняли заборону на експорт медичних масок

Це остання заборона на експорт, яка діяла у зв‘язку із коронавірусом.

Це остання заборона на експорт, яка діяла у зв‘язку із коронавірусом.

Кабмін зняв заборону на експорт масок і респіраторів, яка діяла в Україні у зв‘язку із епідемією коронавірусу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка, передає RegioNews.

"Заборону на експорт засобів індивідуального захисту знято. Це остання заборона на експорт яка діяла у зв‘язку із коронавірусом. Це тиха, але важлива новина", — написав чиновник.

За словами Качки, Міністерство економіки і Міністерство охорони здоров’я України дійшли згоди, що на сьогодні можна відійти від заборони до моніторингу експорту. "Уряд підтримав це рішення. Відтак, 1 серпня строк дії заборони сплив і не був продовжений", — йдеться у дописі.

"Від початку карантину для мене було вкрай важливим, щоб заборон не було взагалі, а якщо їх не можна було уникнути — то вони були найменшими. Тому я дико радію, що Україна їх ввела так мало (ЗІЗи і гречка), заборони були обґрунтовані, і ми нарешті відмовилися від цієї практики", — зазначив торговий представник України.

Зазначимо, що 11 березня Кабінет міністрів України заборонив експорт медичних масок та інших засобів захисту через зростання попиту на них серед українців, який пов'язаний з коронавірусом.

Нагадаємо, на ранок 4 серпня, в Україні 1061 зафіксували новий випадок COVID-19, кількість хворих знову зросла.