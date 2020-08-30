У ЗСУ ще 37 армійців підхопили коронавірус

Шестеро людей здолали хворобу

Шестеро людей здолали хворобу

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Про це йдеться в повідомленні командування Медичних сил ЗСУ, передає RegioNews.

Із загальної кількості хворих за добу до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 6 осіб: "Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" — 4 військовослужбовців, Миколаївський військовий госпіталь — 1 військовослужбовець і Конотопська ЦРЛ — 1 військовослужбовець", — йдеться в повідомленні.

31 хворий лікується вдома під наглядом лікарів.

"Київська область — 17 військовослужбовців і 12 працівників ЗС України, Львівська область — 1 військовослужбовець, Черкаська область — 1 працівник ЗС України", — повідомили в командуванні Медсил.

Всі хворі перебувають у задовільному стані і отримують необхідне лікування.

За даними командування Медсил, всього за час пандемії в лавах ЗСУ одужали 1 66 тис. осіб, померло — 6.

При цьому днем раніше повідомлялося про 1 тис. 58 тих, хто одужав, і 602 активних хворих. Таким чином, за добу в лавах ЗСУ одужали 6 осіб, а кількість хворих збільшилася на 37. Летальних випадків за минулу добу не було.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) знаходиться 706 людей, у 87 з них термін ізоляції закінчується в найближчі три дні.

Нагадаємо, 28 серпня у Збройних силах ще 46 військових заразилися COVID-19.