МОЗ проведе термінове засідання через зростання випадків COVID-19

В Україні зафіксований черговий рекорд захворюваності

В Україні зафіксований черговий рекорд захворюваності

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Міністерство охорони здоров'я має намір провести термінове засідання, під час якого обговорять зростання кількості нових хворих COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Число нових випадків COVID-19 за останню добу зросло більш ніж на 1500, і нам потрібно терміново приймати рішення, що ми будемо сьогодні робити”, - повідомив Степанов.

Він додав, що в ході засідання буде визначено відповідні рівні небезпеки, які будуть показувати епідеміологічний рівень в кожному регіоні.

За словами Степанова, ситуація з поширенням вірусу в країні дуже напружена, особливо в деяких регіонах.

Львівська область вже п'ять днів поспіль перевищує поріг 50% зайнятих місць в лікарні, відведених для хворих на COVID-19. Тому ми повинні швидко прийняти рішення, а головне дотримуватися тих правил, які дозволять знизити ризик зараження коронавірусом", – додав глава МОЗ.

Степанов також повідомив, що сьогодні Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановить рівні епідеміологічної небезпеки по затверджених раніше критеріях.

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Нагадаємо, 13 серпня в Україні зафіксовано 1592 нові випадки COVID-19. Це новий рекорд від початку епідемії коронавірусу.