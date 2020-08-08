У Львові польське консульство призупинило роботу через коронавірус
Також на невизначений термін припиняють роботу візові центри
Також на невизначений термін припиняють роботу візові центри
Через складну ситуацію з коронавірусом, яка виникла у Львові упродовж останнього тижня, Генеральне консульство Польщі тимчасово припинило роботу.
Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Республіки Польща, передає RegioNews.
З 10 серпня у консульстві не будуть приймати візові анкети та інші документи, зокрема у візових центрах.
Також припиняється прийом заяв з метою отримання чи продовження дії "карти поляка".
У консульстві підкреслили, що такий режим роботи можуть змінити, але це залежатиме від розвитку епідемічної ситуації.
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