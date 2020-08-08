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08 серпня 2020, 18:30 4

У Львові польське консульство призупинило роботу через коронавірус

08 серпня 2020, 18:30 4
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Також на невизначений термін припиняють роботу візові центри
Також на невизначений термін припиняють роботу візові центри
Фото: gov.pl
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Через складну ситуацію з коронавірусом, яка виникла у Львові упродовж останнього тижня, Генеральне консульство Польщі тимчасово припинило роботу.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Республіки Польща, передає RegioNews.

З 10 серпня у консульстві не будуть приймати візові анкети та інші документи, зокрема у візових центрах.

Також припиняється прийом заяв з метою отримання чи продовження дії "карти поляка".

У консульстві підкреслили, що такий режим роботи можуть змінити, але це залежатиме від розвитку епідемічної ситуації.

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Нагадаємо, в Україні знову антирекорд, виявлено 1489 випадків COVID-19. 8 серпня Кабмін провів позачергове засідання через погіршення епідемічної ситуації.

коронавірус карантин Львів Польща консульство
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