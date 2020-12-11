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11 грудня 2020, 15:22 104

Голова Сумської ОДА Василь Хома пішов на самоізоляцію

11 грудня 2020, 15:22 104
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Він самоізолювався, оскільки контактував із хворим на COVID-19
Він самоізолювався, оскільки контактував із хворим на COVID-19
Фото: із відкритих джерел
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Голова Сумської обласної державної адміністрації Василь Хома пішов на самоізоляцію, оскільки спілкувався з людиною, у якої днями підтвердили COVID-19.

Про це повідомив голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко на початку сесії 11 грудня, передає RegioNews.

У роботі нашої сесії повинен був взяти участь голова облдержадміністрації, але у зв’язку з тим, що він перебуває на самоізоляції, він не буде присутній на нашій сесії”, - сказав голова облради.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, цю інформацію також підтвердили в Сумській ОДА.

У Василя Васильовича було спілкування з людиною, у якого вчора пізно ввечері було підтверджено захворювання на COVID-19. Тому вирішено, що до отримання головою результатів тесту, він буде знаходитися на самоізоляції", - повідомили у пресслужбі Сумської облдержадміністрації.

Нагадаємо, очільником Сумської ОДА призначено Василя Хому, відповідний указ оприлюднений на сайті Президента.

Читайте також: Стали відомі результати виборів-2020 у Сумській області.

Хома Василь. Голова Сумської обласної державної адміністрації. Досьє

коронавірус ОДА Сумська область самоізоляція Василь Хома
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