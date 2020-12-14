"Слуга народу" Камельчук пояснив, чому вважає коронавірус вигадкою

Він заявив, що озвучена думка є його особистою точкою зору, а не позицією партії

Він заявив, що озвучена думка є його особистою точкою зору, а не позицією партії

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".

"Я про це кажу з березня 2020 року. Я не кажу, що люди не хворіють – хворіють. Але я питаю, чим саме вони хворіють? Чому нам це упаковують в нову упаковку, якщо ці хвороби існували й раніше?" – сказав він.

Камельчук впевнений, що пандемію і страх перед хворобою наганяли штучно, оскільки статистика захворюваності та смертності в Україні та інших країнах світу зараз нижча, ніж минулого року.

"Це історія не нова. Фармацевтичні компанії заробляють гроші на пандемії. Це бізнес, більше нічого. Плюс, мета – загальноекономічний вплив на здешевлення ресурсів та перерозподіл капіталів. Українці, які осіли за кордоном, вже не повернуться – там більше платять і краща медична система", - резюмував нардеп.

Разом з тим парламентарій запевнив, що не довіряє нинішнім методам тестування на коронавірус, а також вакцинам, які були розроблені для боротьби з хворобою.

"Існує так багато факторів, на які реагують тести, що це майже нічого не підтверджує. Я можу це сказати з "живим" відгуками моїх близьких людей, які робили тести. Я не довіряю цим тестам", - розповів він.

Також народний депутат зазначив, що сам він не робив тест на коронавірус – не було симптомів респіраторного захворювання. Хоча багато колег Камельчука по фракції мають підтверджений COVID-19.

"Респіраторні захворювання існували і будуть існувати завжди, з різними формами складності. Але ми вирішили зманіпулювати, щоб нагнати страх, протестувати, а потім продати вакцину, яка швидше володіє ефектом плацебо. Це набір вітамінів. Нічого нового вони не лікують", - вважає парламентарій.

Депутат зазначив, що виступає проти загальної примусової вакцинації від коронавірусу.

При цьому Камельчук розповідає, що поважає працю медиків, які рятують людей від коронавірусу, а озвучену думку є його особистою точкою зору, а не позицією партії.

Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба є "вигаданою", а вакцини проти неї "не викликають довіри".