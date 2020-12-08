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В Україні за добу виявили більше 10 тисяч нових хворих COVID-19
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08 грудня 2020, 09:29 15

В Україні за добу виявили більше 10 тисяч нових хворих COVID-19

08 грудня 2020, 09:29 15
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За минулу добу одужало більше людей, ніж заразилося
За минулу добу одужало більше людей, ніж заразилося
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 7 грудня діагноз COVID-19 підтвердили 10 811 людям, зафіксовано 195 летальних випадків, 12 860 пацієнтів одужали, а госпіталізували 1319 осіб.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Кількість осіб, які вилікувалися від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб. Ця цифра перевищує кількість хворих - 10 811 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 520 дітей і 512 медпрацівників", - повідомив міністр.

Крім того, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1475), Одеській (1043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

Відомо, що за добу зробили 55 070 тестувань, зокрема методом ПЛР - 30 718, методом ІФА - 24 352.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 832 758 осіб;
  • одужало – 436 564 особи;
  • летальних випадків – 13 928;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.

Нагадаємо, що добою раніше в Україні зафіксували 8 641 новий випадок коронавірусної інфекції.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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