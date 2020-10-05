Влада Полтави відмовилася посилювати карантин

Виконувач обов’язків мера Полтави Олександр Шамота закликав заклади торгівлі, обслуговування та фітнес-клуби працювати у звичайному режимі

Виконувач обов’язків мера Полтави Олександр Шамота закликав заклади торгівлі, обслуговування та фітнес-клуби працювати у звичайному режимі

Фото: flickr

Про це заявив у своєму відеозверненні виконувач обов’язків мера Полтави Олександр Шамота, інформує RegioNews.

Він закликав заклади торгівлі, обслуговування та фітнес-клуби працювати у звичайному режимі, попри встановлені урядом обмеження. Шамота обурений відсутністю компенсацій через закриття цих закладів.

Міська рада запроваджує гарячу лінію безоплатної правової допомоги. Також Шамота закликав всіх працювати у звичному режимі.

"Тому якщо до вас прийшла перевірка й намагається скласти протокол, будь ласка, зверніться та отримайте консультацію юристів. До перевізників я б хотів звернутися окремо. Ми зараз маємо допомогти людям спокійно добратися до роботи", - заявив Шамота.

Нагадаємо, з понеділка, 5 жовтня, в Україні діє нове епідемічне зонування, покликане стримати розповсюдження коронавірусу.