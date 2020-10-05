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05 жовтня 2020, 12:59 6

Влада Полтави відмовилася посилювати карантин

05 жовтня 2020, 12:59 6
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Виконувач обов’язків мера Полтави Олександр Шамота закликав заклади торгівлі, обслуговування та фітнес-клуби працювати у звичайному режимі
Виконувач обов’язків мера Полтави Олександр Шамота закликав заклади торгівлі, обслуговування та фітнес-клуби працювати у звичайному режимі
Фото: flickr
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Відсьогодні Полтава потрапила у "помаранчеву" зону карантину. Міська влада відмовляється посилювати карантин.

Про це заявив у своєму відеозверненні виконувач обов’язків мера Полтави Олександр Шамота, інформує RegioNews.

Він закликав заклади торгівлі, обслуговування та фітнес-клуби працювати у звичайному режимі, попри встановлені урядом обмеження. Шамота обурений відсутністю компенсацій через закриття цих закладів.

Міська рада запроваджує гарячу лінію безоплатної правової допомоги. Також Шамота закликав всіх працювати у звичному режимі.

"Тому якщо до вас прийшла перевірка й намагається скласти протокол, будь ласка, зверніться та отримайте консультацію юристів. До перевізників я б хотів звернутися окремо. Ми зараз маємо допомогти людям спокійно добратися до роботи", - заявив Шамота.

Нагадаємо, з понеділка, 5 жовтня, в Україні діє нове епідемічне зонування, покликане стримати розповсюдження коронавірусу.

коронавірус карантин Полтава влада зона
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