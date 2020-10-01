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01 жовтня 2020, 21:39 5

Лідер партії "Слуга народу" Корнієнко захворів на COVID-19

01 жовтня 2020, 21:39 5
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Наявність хвороби вдалося встановити не відразу
Наявність хвороби вдалося встановити не відразу
Фото: Facebook
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Лідер партії "Слуга народу" і народний депутат Олександр Корнієнко повідомив, що у нього діагностували COVID-19.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Так як вже почали ширитись чутки, поспішаю повідомити колег, виборців і суспільство особисто: на жаль, коронавірусна інфекція не оминула і мене”, - написав Корнієнко.

Він розповів, що спочатку ніяких симптомів, крім температури, в нього не було, і як тільки вона піднялась, відразу зробив і експрес, і ПЦР тести.

Обидва не показали результату. Тим часом я звернувся до пульмонолога, бо маю обов’язок звертатись до нього в таких випадках. Мені зробили КТ із висновком "схоже на ковід-19”, після чого я відразу самоізолювався”, - повідомив голова "Слуги народу”.

За його словами, точне підтвердження коронавірусу він отримав сьогодні, 1 жовтня. Депутат також наголосив, що стан стабільний і показань до госпіталізації наразі немає.

ІФА на антитіла є сенс робити не в перший день, тому повноцінно встановити діагноз і справедливість вдалось тільки сьогодні. Лікарі кажуть, що це зараз часта історія, коли ПЦР нічого не показує - а потім антитіла є. Тож, якщо ви опинитесь у подібній ситуації, то краще виходити із "презумпції коронавірусу" і самоізолюватись", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, в Україні антирекорди з COVID-19 будуть фіксувати до березня, кількість випадків за добу може сягати до 7 тисяч.

В Україні за добу, 30 вересня, COVID-19 діагностували 4069 людям, зафіксовано 64 летальних випадки, 2083 пацієнта одужали.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус Слуга народа Верховна Рада COVID-19 захворювання Олександр Корнієнко
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