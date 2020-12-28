В Україні вперше за два місяці добовий показник COVID-19 опустився нижче п'яти тисяч

Було зафіксовано 75 летальних випадків

Було зафіксовано 75 летальних випадків

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу зафіксували 4385 нових випадків COVID-19, 1588 осіб були госпіталізовані, а 7191 одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

4385 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 28 грудня. Зокрема, захворіли 196 дітей і 141 медпрацівник", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 030 374 особи;

одужало - 665 729 осіб;

летальних результатів - 17 849;

проведення ПЛР-тестів - 5 485 214.

Нагадаємо, днями раніше в Україні було зафіксовано 6113 випадків COVID-19.

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