В Україні вперше за два місяці добовий показник COVID-19 опустився нижче п'яти тисяч
Було зафіксовано 75 летальних випадків
Було зафіксовано 75 летальних випадків
В Україні за минулу добу зафіксували 4385 нових випадків COVID-19, 1588 осіб були госпіталізовані, а 7191 одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
4385 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 28 грудня. Зокрема, захворіли 196 дітей і 141 медпрацівник", - повідомив міністр.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 030 374 особи;
- одужало - 665 729 осіб;
- летальних результатів - 17 849;
- проведення ПЛР-тестів - 5 485 214.
Нагадаємо, днями раніше в Україні було зафіксовано 6113 випадків COVID-19.
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