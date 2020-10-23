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23 жовтня 2020, 12:58 3

У місті на Прикарпатті коронавірусом захворіли усі медики інфекційної лікарні

23 жовтня 2020, 12:58 3
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В цій інфекційній лікарні працюють 17 лікарів
В цій інфекційній лікарні працюють 17 лікарів
Фото з відкритих джерел
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У Коломиї Івано-Франківської області кожен з лікарів інфекційної лікарні підхопив коронавірусну хворобу.

Про це повідомив міський голова Ігор Слюзар, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

За словами мера, в КНП "Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області" пацієнтів обслуговує середній та молодший персонал.

Лікарі - всі хворі на COVID-19, у тому числі й керівник закладу. Загалом, в інфекційній лікарні працюють 17 лікарів.

Слюзар каже, що в Коломиї статистика хворих на COVID-19 змінюється до гіршого: "В лікарні лежить 21 хворий з підтвердженим COVID-19, 24 — під підозрою".

Нагадаємо, в Україні за минулу добу COVID-19 заразилися 7517 осіб, 121 хворий помер, 2 680 пацієнтів одужали.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус карантин хвороба Прикарпаття лікарні
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