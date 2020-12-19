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19 грудня 2020, 12:35 11

МОЗ повністю оновило алгоритм тестування на коронавірус - Степанов

19 грудня 2020, 12:35 11
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До цього тестування проводили людям із симптомами COVID-19 і пневмонії
До цього тестування проводили людям із симптомами COVID-19 і пневмонії
Фото: із відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я оновило алгоритм тестування громадян на COVID-19, тести будуть робити людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, раніше тестування проводили людям з симптомами COVID-19 та пневмонії.

У нас цього тижня повністю оновлений алгоритм тестування на наявність коронавірусної інфекції. Основне значення для лабораторної діагностики має ПЛР-діагностика. Лабораторне обстеження, згідно з новим алгоритмом, буде проводитись особам з підозрами на COVID-19, клінічними симптомами. З будь-якими ознаками інших гострих респіраторних інфекцій та ознаками пневмонії", - розповів міністр.

За його словами, запроваджується скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену, який робиться за 15 хвилин.

Такий тест будуть робити людям з вищевказаними симптомами, пацієнтам, які підлягають плановим госпіталізаціям, контактним особам і людям, які повертаються з-за кордону.

Позитивний результат тесту на визначення антигену в деяких випадках має бути підтверджений ПЛР. Не потребує, якщо є симптоми COVID-19, зробили тест. Якщо людина не має симптомів, була контактною, якщо буде позитивний тест, то треба ще зробити ПЛР", - додав Степанов.

Він підсумував, що до 23 грудня мають вирішити питання щодо тесту на антиген у сімейних лікарів.

Нагадаємо, у МОЗ сказали, через що в Україні можуть зрости показники захворюваності на COVID-19.

коронавірус медицина МОЗ Максим Степанов тести
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