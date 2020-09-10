В Україні зафіксували 2 582 нових випадки коронавірусу

Найбільше нових випадків хвороби виявили у Києві, Харківській, Тернопільській і Львівській областях

Найбільше нових випадків хвороби виявили у Києві, Харківській, Тернопільській і Львівській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу нових випадків коронавірусу виявили ще у 2582 людей, від вірусу померли 44 пацієнта, 1174 людини одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За весь час пандемії в країні захворіло 145 612 осіб, з них 65 877 одужали, летальних випадків - 3023.

Найбільше нових випадків за 9 вересня зафіксовано в Києві - 298, у Тернопільській - 251, у Львівській - 183, в Івано-Франківській - 143, у Хмельницькій - 142, у Чернівецькій - 134 областях.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 4606 випадків;

Волинська область — 6092 випадки;

Дніпропетровська область — 3012 випадків;

Донецька область — 1852 випадки;

Житомирська область — 3938 випадків;

Закарпатська область — 8359 випадків;

Запорізька область — 2081 випадок;

Івано-Франківська область — 10802 випадки;

Кіровоградська область — 874 випадки;

м. Київ — 16119 випадків;

Київська область — 6554 випадки;

Львівська область — 16452 випадки;

Луганська область — 503 випадки;

Миколаївська область — 1766 випадків;

Одеська область — 8874 випадки;

Полтавська область — 1069 випадків;

Рівненська область — 10073 випадки;

Сумська область — 2187 випадків;

Тернопільська область — 8075 випадків;

Харківська область — 11832 випадки;

Херсонська область — 558 випадків;

Хмельницька область — 3497 випадків;

Чернівецька область — 11715 випадків;

Черкаська область — 2177 випадків;

Чернігівська область — 2545 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 8 вересня в Україні підтвердили 2551 випадків захворювання COVID-19.

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