В Україні зафіксували 2 582 нових випадки коронавірусу
В Україні за минулу добу нових випадків коронавірусу виявили ще у 2582 людей, від вірусу померли 44 пацієнта, 1174 людини одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За весь час пандемії в країні захворіло 145 612 осіб, з них 65 877 одужали, летальних випадків - 3023.
Найбільше нових випадків за 9 вересня зафіксовано в Києві - 298, у Тернопільській - 251, у Львівській - 183, в Івано-Франківській - 143, у Хмельницькій - 142, у Чернівецькій - 134 областях.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 4606 випадків;
- Волинська область — 6092 випадки;
- Дніпропетровська область — 3012 випадків;
- Донецька область — 1852 випадки;
- Житомирська область — 3938 випадків;
- Закарпатська область — 8359 випадків;
- Запорізька область — 2081 випадок;
- Івано-Франківська область — 10802 випадки;
- Кіровоградська область — 874 випадки;
- м. Київ — 16119 випадків;
- Київська область — 6554 випадки;
- Львівська область — 16452 випадки;
- Луганська область — 503 випадки;
- Миколаївська область — 1766 випадків;
- Одеська область — 8874 випадки;
- Полтавська область — 1069 випадків;
- Рівненська область — 10073 випадки;
- Сумська область — 2187 випадків;
- Тернопільська область — 8075 випадків;
- Харківська область — 11832 випадки;
- Херсонська область — 558 випадків;
- Хмельницька область — 3497 випадків;
- Чернівецька область — 11715 випадків;
- Черкаська область — 2177 випадків;
- Чернігівська область — 2545 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 8 вересня в Україні підтвердили 2551 випадків захворювання COVID-19.
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