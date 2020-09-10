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10 вересня 2020, 09:51 9

В Україні зафіксували 2 582 нових випадки коронавірусу

10 вересня 2020, 09:51 9
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Найбільше нових випадків хвороби виявили у Києві, Харківській, Тернопільській і Львівській областях
Найбільше нових випадків хвороби виявили у Києві, Харківській, Тернопільській і Львівській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу нових випадків коронавірусу виявили ще у 2582 людей, від вірусу померли 44 пацієнта, 1174 людини одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За весь час пандемії в країні захворіло 145 612 осіб, з них 65 877 одужали, летальних випадків - 3023.

Найбільше нових випадків за 9 вересня зафіксовано в Києві - 298, у Тернопільській - 251, у Львівській - 183, в Івано-Франківській - 143, у Хмельницькій - 142, у Чернівецькій - 134 областях.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 4606 випадків;
  • Волинська область — 6092 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3012 випадків;
  • Донецька область — 1852 випадки;
  • Житомирська область — 3938 випадків;
  • Закарпатська область — 8359 випадків;
  • Запорізька область — 2081 випадок;
  • Івано-Франківська область — 10802 випадки;
  • Кіровоградська область — 874 випадки;
  • м. Київ — 16119 випадків;
  • Київська область — 6554 випадки;
  • Львівська область — 16452 випадки;
  • Луганська область — 503 випадки;
  • Миколаївська область — 1766 випадків;
  • Одеська область — 8874 випадки;
  • Полтавська область — 1069 випадків;
  • Рівненська область — 10073 випадки;
  • Сумська область — 2187 випадків;
  • Тернопільська область — 8075 випадків;
  • Харківська область — 11832 випадки;
  • Херсонська область — 558 випадків;
  • Хмельницька область — 3497 випадків;
  • Чернівецька область — 11715 випадків;
  • Черкаська область — 2177 випадків;
  • Чернігівська область — 2545 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 8 вересня в Україні підтвердили 2551 випадків захворювання COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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