Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 9721 новий випадок

Найбільше нових випадків підтвердили у Києві та Харківській області

Найбільше нових випадків підтвердили у Києві та Харківській області

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В Україні за 5 листопада виявили 9721 випадок COVID-19, був зафіксований 201 летальний випадок, 10762 пацієнта одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано: в Києві - 1002, у Харківській області - 801, у Житомирській області - 591, в Одеській області - 554 і в Івано-Франківській області - 511", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За минулу добу було проведено 80 082 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 50 506, методом ІФА - 29 576.

За весь час пандемії в Україні захворіло 440 188 осіб, з них 195 544 одужали, летальних випадків - 8125.

Нагадаємо, за 4 листопада виявили 9850 випадків COVID-19 в Україні.

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