Голова Миколаївської ОДА Стаднік захворів COVID-19

У чиновника висока температура, біль у горлі та інші симптоми хвороби

У чиновника висока температура, біль у горлі та інші симптоми хвороби

Фото з відкритих джерел

Про це сам Олександр Стаднік повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.

Шановна громадськість! Я завжди говорив про свою відкритість до вас, тому і зараз вважаю за потрібне поділитися з вами сумною новиною. Тільки що отримав результати дослідження на COVID-19. На жаль, він виявився позитивним", - написав Стаднік.

Голова Миколаївської ОДА зазначив, що висока температура, біль у горлі та інші типові симптоми хвороби стали приводом для звернення до лікаря.

Шановна громадо! Я завжди говорив про свою відкритість до вас, тому й зараз вважаю за потрібне поділитися з вами сумною... Опубліковано Олександром Стадніком Понеділок, 14 вересня 2020 р.

Нагадаємо, у голови Житомирської облради сьогодні також підтвердили COVID-19.