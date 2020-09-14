Голова Миколаївської ОДА Стаднік захворів COVID-19
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік захворів коронавірусом.
Про це сам Олександр Стаднік повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.
Шановна громадськість! Я завжди говорив про свою відкритість до вас, тому і зараз вважаю за потрібне поділитися з вами сумною новиною. Тільки що отримав результати дослідження на COVID-19. На жаль, він виявився позитивним", - написав Стаднік.
Голова Миколаївської ОДА зазначив, що висока температура, біль у горлі та інші типові симптоми хвороби стали приводом для звернення до лікаря.
Шановна громадо! Я завжди говорив про свою відкритість до вас, тому й зараз вважаю за потрібне поділитися з вами сумною...Опубліковано Олександром Стадніком Понеділок, 14 вересня 2020 р.
Нагадаємо, у голови Житомирської облради сьогодні також підтвердили COVID-19.