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19 листопада 2020, 21:07 2

У Кременці на Тернопільщині дозволили не дотримуватись "карантину вихідного дня"

19 листопада 2020, 21:07 2
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Рішення прийняли на засіданні міськвиконкому
Рішення прийняли на засіданні міськвиконкому
Фото Суспільне Тернопіль
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У Кременці міськвиконком дозволив не дотримуватися "карантину вихідного дня". Таке рішення сьогодні прийняли на засіданні виконавчого комітету Кременецької міської ради, розповів міський голова Олексій Ковальчук.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне Тернопіль.

Кременецький міськвиконком підтримав звернення Спілки підприємців Кременеччини, в якому вони просять дозволити працювати у вихідні. У Кременці не будуть дотримуватись "карантину вихідного дня".

За словами начальника Кременецького відділу Нацполіції Анатолія Ігнатюка, на підприємців, які не дотримуватимуться "карантину вихідного дня", складатимуть адміністративні протоколи: "Національна поліція буде виконувати свої функції відповідно до чинного законодавства. Постанову Кабінету Міністрів ніхто не відмінив".

Голова Спілки підприємців Кременеччини В’ячеслав Онишкевич розповів: до таких дій поліцейських готові.

Юристи і адвокати готові надавати допомогу підприємцям в разі того, якщо будуть складені відповідні протоколи і постанови поліцією, - сказав Онишкевич.

Адвокатка Ольга Боднар вважає, що поліція має всі підстави складати протоколи.

Постанова Кабінету Міністрів є прийнята і вона діє. Скасувати цю постанову може або Кабінет Міністрів іншою постановою, або суд своїм рішенням. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день вже було подано навіть декілька позовів про визнання цієї постанови незаконною і про її скасування. Однак, рішення суду на сьогоднішній день немає. Тому поліція має всі законні підстави для того, щоб складати протоколи про порушення цих карантинних обмежень, встановлених постановою, - вважає адвокатка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шмигаль провів ще одну нараду з мерами щодо COVID-19, на якій закликав дотримуватися "карантину вихідного дня".

коронавірус карантин горсовет Тернопільська область підприємці
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