В Україні оновили карантинні зони: Київ - у "помаранчевій"

У "червоній" зоні знаходиться лише два міста

У "червоній" зоні знаходиться лише два міста

Фото: з відкритих джерел

В регіонах та містах України почало діяти нове карантинне зонування, покликане запобігти поширенню епідемії коронавіруса.

Як передає RegioNews, таке рішення прийняла Державна комісія з питань ТЕБ та НС. Так, зазначається, що місто Київ перейшло до "помаранчевої" карантинної зони. В той же час, у "червоній" зоні знаходяться місто Канів Черкаської області та місто Суми. До "помаранчевої" зони увійшли: - місто Вінниця, Вінницький та Немирівський райони Вінницької області; - міста Луцьк, Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький, Рожищевський та Турійський райони Волинської області; - місто Дніпро та Дніпропетровський район Дніпропетровської області; - міста Бахмут, Вугледар, Краматорськ, Мирноград, Покровськ та Слов’янськ, Слов’янський район Донецької області; - міста Житомир, Бердичів, Коростень та Новоград-Волинський, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Олевський, Пулинський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області; - місто Ужгород, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області; - міста Мелітополь та Токмак, Новомиколаївський, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області; - міста Івано-Франківськ та Бурштин, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; - міста Васильків, Ірпінь, Обухів та Фастів, Бориспільський та Києво-Святошинський райони Київської області; - міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєверодонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станочно-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області; - місто Львів, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області; - місто Миколаїв та Миколаївський район Миколаївської області; - міста Одеса, Біляївка, Ізмаїл, Чорноморськ та Теплодар, Березівський, Овідіопольський, Подільський та Татарбунарський райони Одеської області; - міста Полтава та Миргород Полтавської області; - міста Рівне, Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький, Рівненський та Сарненський райони Рівненської області; - міста Лебедин та Ромни, Сумський райони Сумської області; - міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області; - міста Харків, Люботин та Чугуїв, Балаклійський, Близнюківський, Богодухівський, Зміївський, Первомайський, Харківський та Чугуївський райони Харківської області; - міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області; - міста Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Сміла та Умань, Городищинський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Манківський, Монастирищенський, Смілянський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області; - міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області; - міста Чернігів та Ніжин, Бахмацький, Варвинський та Носівський Чернігівської області; - місто Київ. До "жовтої" зони віднесено: - міста Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський та Хмільник, Барський, Бершадський, Гайсинський, Калинівський, Козятинський, Літинський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський та Чечельницький райони Вінницької області; - Горохівський, Іваничівський, Камінь-Каширський, Ковельський, Локачинський, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Ратнівський та Шацький райони Волинської області; - міста Кривий Ріг, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове та Тернівка, Петриківський, П’ятихатський та Солонянський райони Дніпропетровської області; - міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Маріуполь, Новогродівка, Селидове, Соледар та Торецьк, Бахмутський, Великоновосілківський, Добропільський, Мар’їнський, Нікольський, Олександрівський та Покровський райони Донецької області; - місто Малин, Андрушівський, Баранівський, Брусилівський, Ємільчинський, Новоград-Волинський, Попільнянський, Радомишльський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області; - міста Берегове, Мукачево, Хуст та Чоп, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області; - міста Запоріжжя, Бердянськ та Енергодар, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Приазовський, Токмацький та Якимівський райони Запорізької області; - міста Калуш та Коломия, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області; - міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав, Ржищів та Славутич, Баришівський, Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Сквирський, Ставищанський, Таращанський, Тетіївський, Фастівський та Яготинський райони Київської області; - міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський та Сокальський райони Львівської області; - міста Вознесенськ, Очаків та Первомайськ, Березанський, Веселинівський, Вітовський, Врадіївський, Єланецький, Кривоозерський та Новоодеський райони Миколаївської області; - міста Балта, Білгород-Дністровський, Подільськ та Южне, Арцизький, Балтський, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівський, Іванівський, Ізмаїльський, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Саратський, Тарутинський та Ширяївський райони Одеської області; - міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук та Лубни, Великобагачинський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Семенівський, Хорольський та Шишацький райони Полтавської області; - Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Зарічненський, Корецький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області; - міста Конотоп, Охтирка та Шостка, Білопільський, Буринський, Краснопільський, Лебединський, Недригайлівський, Охтирський, Роменський, Середино-Будський, Тростянецький та Шосткинський райони Сумської області; - міста Ізюм, Куп’янськ та Лозова, Барвінківський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дергачівський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Куп’янський, Лозівський, Нововодолазький, Печенізький та Шевченківський райони Харківської області; - міста Херсон та Нова Каховка, Білозерський, Високопільський, Іванівський, Нововоронцовський, Новотроїцький та Олешківський райони Херсонської області; - міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Деражнянський, Кам’янець-Подільський, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області; - місто Прилуки, Бобровицький, Борзнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Куликівський, Менський, Ніжинський, Ріпкинський, Сосницький, Срібнянський та Чернігівський райони Чернігівської області. Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів. Нагадаємо, коронавірус в Україні: за минулу добу - 4768 нових випадків, 85 заражених померли. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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