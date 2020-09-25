У 24 гуртожитках Києва зафіксували випадки зараження коронавірусом

У 11 з них запровадили протиепідемічні заходи

У 11 з них запровадили протиепідемічні заходи

Від початку навчального року в 24 гуртожитках Києва зафіксовані випадки захворювання на COVID-19.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Від початку навчального року в 24 столичних гуртожитках є випадки захворювання на коронавірус. У 11 з них запровадили протиепідемічні заходи, щоб не допустити подальшого розповсюдження інфекції. Хворих та контактних осіб ізольовано. Здійснено санітарну обробку приміщень. В інших гуртожитках хворих студентів вчасно ізолювали", - розповів Кличко.

Він додав, що фахівці Держпродспоживслужби разом з представниками райадміністрацій уже перевірили 80 гуртожитків і склали 40 протоколів про порушення санітарних норм і протиепідемічних заходів.

Серед порушників умов карантину Кличко назвав Національний економічний університет імені Гетьмана, Національний університет імені Шевченка, Академію образотворчого мистецтва, Київський національний університет культури та мистецтва і Національну академію наук.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки болезнь диагностировали у 3565 человек, 1675 пациентов выздоровели, умерли 70 человек.

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