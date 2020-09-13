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13 вересня 2020, 10:17

В Україні зареєстрували 2 476 нових хворих на коронавірус

13 вересня 2020, 10:17
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Станом на 13 вересня загальна кількість виявлених випадків COVID-19 в Україні - 154 335.

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.

За минулу добу померли ще 30 інфікованих, таким чином загальна кількість смертей від коронавірусу в Україні становить 3 178.

Минулої доби одужали 547 пацієнтів, загальна кількість тих, хто поборов недугу - 68 983.

У розрізі областей статистика захворюваності на коронавірус на ранок 13 вересня виглядає так:

  • Вінницька область – 4808 (+52);
  • Волинська область – 6289 (+65);
  • Дніпропетровська область – 3262 (+86);
  • Донецька область – 2095 (+69);
  • Житомирська область – 4292 (+98);
  • Закарпатська область – 8625 (+93);
  • Запорізька область – 2347 (+105);
  • Івано-Франківська область – 11215 (+132);
  • Кіровоградська область – 904 (+12);
  • м. Київ — 17261 (+310);
  • Київська область – 6849 (+99);
  • Львівська область – 16914 (+140);
  • Луганська область – 586 (+24);
  • Миколаївська область – 1953 (+24);
  • Одеська область – 9482 (+100);
  • Полтавська область – 1195 (+34);
  • Рівненська область – 10469 (+100);
  • Сумська область – 2401 (+78);
  • Тернопільська область – 8882 (+225);
  • Харківська область – 12584 (+180);
  • Херсонська область – 628 (+32);
  • Хмельницька область – 3968 (+118);
  • Чернівецька область – 12117 (+129);
  • Черкаська область – 2495 (+111);
  • Чернігівська область – 2714 (+60).

Нагадаємо, вчора в Україні: зафіксовано 3103 нових випадки коронавірусу, підтверджено новий антирекорд із смертності від COVID-19 - минулої доби померли від хвороби 72 людини.

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