В Україні зареєстрували 2 476 нових хворих на коронавірус

Найбільше нових хворих виявили у Києві (+310) та у Тернопільській області (+225)

Найбільше нових хворих виявили у Києві (+310) та у Тернопільській області (+225)

Станом на 13 вересня загальна кількість виявлених випадків COVID-19 в Україні - 154 335.

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.

За минулу добу померли ще 30 інфікованих, таким чином загальна кількість смертей від коронавірусу в Україні становить 3 178.

Минулої доби одужали 547 пацієнтів, загальна кількість тих, хто поборов недугу - 68 983.

У розрізі областей статистика захворюваності на коронавірус на ранок 13 вересня виглядає так:

Вінницька область – 4808 (+52);

Волинська область – 6289 (+65);

Дніпропетровська область – 3262 (+86);

Донецька область – 2095 (+69);

Житомирська область – 4292 (+98);

Закарпатська область – 8625 (+93);

Запорізька область – 2347 (+105);

Івано-Франківська область – 11215 (+132);

Кіровоградська область – 904 (+12);

м. Київ — 17261 (+310);

Київська область – 6849 (+99);

Львівська область – 16914 (+140);

Луганська область – 586 (+24);

Миколаївська область – 1953 (+24);

Одеська область – 9482 (+100);

Полтавська область – 1195 (+34);

Рівненська область – 10469 (+100);

Сумська область – 2401 (+78);

Тернопільська область – 8882 (+225);

Харківська область – 12584 (+180);

Херсонська область – 628 (+32);

Хмельницька область – 3968 (+118);

Чернівецька область – 12117 (+129);

Черкаська область – 2495 (+111);

Чернігівська область – 2714 (+60).

Нагадаємо, вчора в Україні: зафіксовано 3103 нових випадки коронавірусу, підтверджено новий антирекорд із смертності від COVID-19 - минулої доби померли від хвороби 72 людини.

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