В Одеських лікарнях залишилося 10 місць для пацієнтів з COVID-19, - ЗМІ
У міськлікарні 251 пацієнт перебуває в тяжкому стані
У міськлікарні 251 пацієнт перебуває в тяжкому стані
Станом на 16:00 11 грудня в одеських опорних лікарнях було 10 вільних місць для госпіталізації хворих з коронавірусною інфекцією.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на odessa.online.
На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 299 пацієнтів з COVID-19, з них 48 осіб - у стані середньої тяжкості.
У важкому стані перебуває 251 пацієнт, з них троє підключені до апаратів ШВЛ в режимі СИПАП.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мера Одеси госпіталізували в інфекційну лікарню.
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