В Одеських лікарнях залишилося 10 місць для пацієнтів з COVID-19, - ЗМІ

У міськлікарні 251 пацієнт перебуває в тяжкому стані

У міськлікарні 251 пацієнт перебуває в тяжкому стані

Фото з відкритих джерел

Станом на 16:00 11 грудня в одеських опорних лікарнях було 10 вільних місць для госпіталізації хворих з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на odessa.online.

На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 299 пацієнтів з COVID-19, з них 48 осіб - у стані середньої тяжкості.

У важкому стані перебуває 251 пацієнт, з них троє підключені до апаратів ШВЛ в режимі СИПАП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мера Одеси госпіталізували в інфекційну лікарню.