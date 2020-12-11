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11 грудня 2020, 21:46 7

В Одеських лікарнях залишилося 10 місць для пацієнтів з COVID-19, - ЗМІ

11 грудня 2020, 21:46 7
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У міськлікарні 251 пацієнт перебуває в тяжкому стані
У міськлікарні 251 пацієнт перебуває в тяжкому стані
Фото з відкритих джерел
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Станом на 16:00 11 грудня в одеських опорних лікарнях було 10 вільних місць для госпіталізації хворих з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на odessa.online.

На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 299 пацієнтів з COVID-19, з них 48 осіб - у стані середньої тяжкості.

У важкому стані перебуває 251 пацієнт, з них троє підключені до апаратів ШВЛ в режимі СИПАП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мера Одеси госпіталізували в інфекційну лікарню.

коронавірус Одеса COVID-19 лікарні ШВЛ
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