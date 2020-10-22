"Ніхто у хворих гроші не забирав": Зеленський відповів на звинувачення щодо дерибану коронавірусного фонду

Він зауважив, що кошти на фонд виділялися з коштів держбюджету

Він зауважив, що кошти на фонд виділялися з коштів держбюджету

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський запевняє, що у хворих на коронавірусну інфекцію ніхто грошей не забирав, а COVID-фонд складається не з окремо наданих грошей, а з коштів державного бюджету, які раніше виділялись на різні програми.

Про це він розповів в інтерв'ю українським телеканалам, інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.

На запитання щодо нецільового використання коштів з Фонду боротьби з коронавірусом президент зауважив, що COVID-фонд складається не з окремо наданих грошей, а з коштів державного бюджету, які раніше виділялись на різні програми, але їхня реалізація була тимчасово зупинена через епідемію.

Так, за словами Володимира Зеленського, програма "Велике будівництво" фінансується завдяки частині коштів, які НАК "Нафтогаз України" виграла у Стокгольмському арбітражі в російської компанії "Газпром". Програма передбачає відновлення доріг, якими, серед іншого, "швидкі" доправляють хворих до лікарень.

"Ніхто від COVID-хворих гроші не забирав", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, днями заступник керівника Офісу президента України Юлія Ковалів повідомила, що у Фонді боротьби з COVID-19 є гроші на доплати лікарям і на соціальну підтримку.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).